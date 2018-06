N-VA lost zes nieuwe namen 27 juni 2018

N-VA voegt zes kandidaten aan zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen toe. Antal Soete (28) werkt als technicus bij Eandis, is gehuwd met Stefanie Devos en vader van Oscar. Hij was lange tijd lid van de jeugdraad, hoofdleider van de KAJ en was de laatste jeugdburgemeester van Meulebeke. Nancy Vandesompele (51) is getrouwd met Marnix Van Parijs en is zelfstandig thuisverpleegster. Zij ijvert voor meer diensten voor mensen met een beperking. Ook gemeenteraadslid Tom Wattyn, werkzaam als onderhoudstechnicus bij Libeco, prijkt op de lijst. Hij strijdt voor meer dierenwelzijn en sociaal engagement. Marina Duyck (58) is gehuwd met Dirk Derudder en is regent wetenschappen en techniek in De Bron in Tielt. Lieve Vaneeckhoute (49) is marktkramer kaas en delicatessen en Patrick Stevens (59) is arbeider in een metaalbedrijf. Daarnaast is hij samen met zijn vrouw uitbater van café De Veldbloem. (VDI)