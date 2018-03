Mini-onderneming verkoopt tassen voor goede doel 08 maart 2018

De leerlingen van het derde leerjaar uit de Marialoopschool zijn met een mini-onderneming gestart om de straatkinderen uit het Ethiopische Awassa te helpen. Ze werken daarvoor samen met de vzw Let Us Change.





De kinderen organiseren diverse activiteiten. Zo is er op 18 maart een fietstocht naar een bolletrabaan in café OPCD in Ardooie die gesponsord kan worden en verkopen ze voor 10 euro per stuk opvouwbare boodschappentassen en andere meegebrachte Ethiopische producten. Er is oa. een verkooppunt bij apotheker Isabelle Aernout in de Marialoopplaats 6 en in de school. De leerlingen verzamelen ook 'rosse' muntjes. Sponsoren kan door te mailen voor meer info naar info@wijdelen.org en te surfen naar www.wijdelen.org.





