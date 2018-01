Milieuschepen te gast in De Zoete Inval 26 januari 2018

02u44 0

Milieuschepen Danny Bossuyt (CD&V) is nu zaterdag te horen in het populaire Radio 2-spelprogramma De Zoete Inval. Hij komt er een vraag stellen over hoe de gemeente de houtduivenplaag op het kerkhof aanpakt. "Dat gebeurt namelijk met het plaatsen van houten bordjes van vossen", weet de schepen. "De mensen van Radio 2 moeten die aparte oplossing in de krant gezien hebben en zijn zo bij mij terecht gekomen. Ik pikte het idee op bij Inagro, het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw waar ik deeltijds werk. Ze vroegen mij de vraag te stellen aan een panel van bekende Vlamingen, met acteur Herman Verbruggen (Marcske van F.C. De Kampioenen, nvdr), presentatrice Frieda Van Wyck en comedian Steven Goegebeur. Of ze het antwoord geraden hebben, hoor je zaterdag tussen 10 en 11 uur op Radio 2. De opnames dateren al van een tijdje geleden en waren een leuke ervaring. Ik heb er meteen een gezinsuitstap van gemaakt."





En wat ondertussen met de duivenplaag? "Die is onder controle. Geen duivenpoep meer op grafzerken", besluit de schepen. (VDI)