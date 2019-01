Meulebekenaar Wouter Deboot wint Nederlandse persprijs VDI

10 januari 2019

11u36

Meulebeke Reporter Wouter Deboot uit Meulebeke heeft met zijn videoserie 'Dwars door Amerika' de Nederlandse Aad Struijs Persprijs gewonnen in de categorie Video.

Hij trok vorig jaar in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’ met zijn fiets dwars door de Verenigde Staten en filmde alles met kleine cameraatjes. Later volgde ook een boek over zijn belevenissen in Amerika. Hij vertelde daar eind vorig jaar nog over in onze krant. De jury was lovend over de reeks. “In Dwars door Amerika gaan we met Wouter Deboot mee fietsen en hadden we echt het gevoel met hem op reis te zijn. We raakten al kijkend aan hem verknocht. Wouter trekt als eenmansfanfare door het landschap. Met camera’s op zijn fiets gemonteerd, maar ook shots makend van buitenaf en filmend vanuit de hand. Hij moet in zijn eentje overal op letten, maar juist doordat hij alleen is, komt hij dicht bij de mensen. Mensen die hij spontaan ontmoet en ontwapenend en ontroerend in beeld brengt. Wouters persoonlijkheid en de manier waarop hij mensen ontmoet tijdens zijn reis is bijzonder. Dat we daar bij mogen zijn, is nog specialer. Zijn reportage is een must voor alle videomakers in de reiswereld.”

De Aad Struijs Persprijs is een onafhankelijke vakprijs voor de Nederlandstalige reisjournalistiek.