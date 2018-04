Meulebeke wil in Statiegeldalliantie 05 april 2018

02u46 0

Het gemeentebestuur van Meulebeke is vragende partij om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Dat collectief van organisaties, steden en gemeentes wil de regering statiegeld laten invoeren op blik en PET-flessen. De gemeenteraad moet zich nog over het voorstel buigen, maar dat is allicht een formaliteit. "Het betreft een symbolische deelname zonder financiële gevolgent", duidt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "De aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard gaan zijn redenen om deze problematiek aan te kaarten. Het volume van zwerfvuil bestaat voor ongeveer 40 procent uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Statiegeld zou dat probleem grotendeels kunnen oplossen."





In Dentergem stelde oppositiepartij Focus8720 hetzelfde voor, maar daar wil de gemeente nog even afwachten. (VDI)