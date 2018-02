Meulebeke opnieuw Bloemengemeente 08 februari 2018

Meulebeke mag zich voor het vijfde jaar op rij een Bloemengemeente noemen en kreeg daarvoor van De Groene Lente een bord met drie bloemensymbolen cadeau. "We behaalden een rapport van meer dan 85 procent inzake bebloeming", glundert milieuschepen Danny Bossuyt (CD&V). "Drie bloemsymbolen behalen is dan ook de grootste onderscheiding. Het voorbije jaar voorzagen we op tien nieuwe locaties bloemtorentjes. Ook de parochies 't Veld, de Paanders en Marialoop deelden mee in de nominatie. De jury wist de kleurencombinatie en het totaalaanbod ten zeerste te waarderen. Ook onze zomerbebloeming, het inzaaien van bloemenmengsels en de biodiversiteit vielen in de smaak." (VDI)