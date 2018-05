Meulebeke lanceert eigen applicatie 17 mei 2018

Meulebeke lanceert op zondag 27 mei tijdens een opendeurdag op het gemeentehuis een eigen applicatie voor de smartphone. Je krijgt er info van allerlei gemeentelijke diensten en kan zelf ook meldingen doorsturen. Daarnaast zal je bij lokale handelaars producten kunnen bestellen of een tafel in een restaurant reserveren. De gemeente stipt aan dat de dienstverlening voor inwoners zonder app dezelfde blijft, maar ze zal wel proberen die mensen actief mee op de digitale trein te krijgen. Daarvoor zal ze onder andere workshops organiseren. Op 27 mei lanceert de gemeente ook haar vernieuwde website, met voortaan ook een digitaal reservatiesysteem. De opendeurdag duurt van 10.30 tot 15 uur. De app is te downloaden via de App Store en Google Play. (VDI)