Meulebeke in de bres voor boeren getroffen door droogte 24 juli 2018

Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) wil actie ondernemen om de door de aanhoudende droogte geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen.





"De schade zal hoe langer hoe groter worden door de aanhoudende droogte en oververhitting op de gewassen", zegt hij. Samen met de schepen van landbouw Katrien Seys (CD&V) besliste hij enerzijds de bevoegde instantie te verwittigen om Meulebeke op te nemen en te erkennen als getroffen regio van de aanhoudende droogte. Daarnaast worden alle landbouwers verwittigd dat de schattingscommissie zal geactiveerd worden en dat iedereen die schade heeft, contact kan opnemen met de bevoegde dienst op de gemeente. Hiermee gaat Meulebeke ook in op een verzoek van de Boerenbond om de nodige maatregelen te nemen om de geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten bepalen. (CDR)