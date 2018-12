Meulebeke heeft voortaan een Klimaatbende VDI

12 december 2018

De Meulebeekse lagere scholen gingen onlangs samen met de gemeente en MOS het engagement aan om zich in een Klimaatbende te verenigingen. “Dat houdt concreet in dat basisscholen van een gemeente twee jaar rond het klimaat samenwerken en dat zowel op het niveau van de directie en leerkrachten als dat van de leerlingen en de medewerkers”, vertelt Lynn Busschaert van de milieudienst. “Kinderen gaan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. Dit schooljaar bereiden de leerkrachten zich voor. Dat gebeurt aan de hand van lezingen, evenementen, workshops en studiedagen. Volgend schooljaar gaan ze in alle scholen actief met de leerlingen van start. MOS ondersteunt het initiatief oa. met een educatieve energiekoffer.”