Meulebeeks Dichterscollectief komt samen 02u26 0 Foto VDI

Het Meulebeeks Dichterscollectief komt op zondag 28 januari nog eens samen in de zaal van de Academie voor Muziek en Woord in Oc Vondel in het kader van de Poëzieweek. Het collectief werd in de jaren '70 opgericht en publiceerde veel in een lokaal tijdschrift, maar naarmate de jaren vorderden verwaterde het contact.





Om 10 uur brengen acht Meulebeekse dichters een gedicht samen met iemand met een buitenlandse achtergrond. Er zitten mensen bij met roots in Rwanda, Turkije, Griekenland, Duitsland, Mozambique en Sicilië. Zij brengen een gedicht in hun moedertaal, de Meulebeekse dichters brengen daar een interpretatie op.





(VDI)