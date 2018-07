Mercedes gestolen vlak na roadtrip door Spanje 12 juli 2018

02u42 3

Langs de Lichterveldsestraat in Koolskamp is de zwarte Mercedes A180 AMG van Xenia Wybo (22) uit Meulebeke gestolen. Dat gebeurde maandagvoormiddag. De wagen stond op een privéparking en verdween tussen 10.30 en 12 uur, terwijl Xenia op bezoek was bij haar tante. Ze had er samen met haar vriend net een roadtrip van twee maanden door Spanje opzitten met de wagen, die wel omnium verzekerd is. Van de daders is voorlopig geen spoor. Tips die kunnen leiden naar de wagen, met nummerplaat 1-TTC-837, zijn welkom bij de politie. (LSI)