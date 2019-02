Meerjarenplan pas op gemeenteraad van maart VDI

05 februari 2019

De gemeenteraad zal zich niet deze maand, maar wel pas op 13 maart buigen over het herwerkte meerjarenplan. Dat werd - net als een geplande belastingverhoging - op de gemeenteraadszitting van januari weggestemd. Een wisselmeerderheid van VRIJ, N-VA en ZorgSaam zorgde daar toen voor. “Nu de belastingverhoging er dit jaar niet meer van komt, moesten we ons meerjarenplan laten herberekenen”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We lopen daardoor dit jaar 330.000 euro mis en dat heeft uiteraard zijn impact op het budget. De bedragen moeten twee weken voor de volgende zitting aan de leden worden bezorgd, maar voor februari is dat al te laat. We speelden met het idee om de gemeenteraad op 20 februari te laten plaatsvinden, maar we houden het nu toch bij een zitting op 13 februari. Daarom verhuist de bespreking over het meerjarenplan naar maart.”