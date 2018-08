Martine opent bloemenpluktuin STEL ZELF JE BOEKET SAMEN OP HERENTHOEVE VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

07 augustus 2018

02u42 0 Meulebeke Voor Martine Opsomer is niet 'pluk de dag' haar lijfspreuk, maar wel 'pluk eens een bloem'. Op de Herenthoeve focust ze zich niet alleen meer op traditionele landbouw, maar heeft ze ook een bloemenpluktuin geopend, waar iedereen zelf een boeket mag komen uitkiezen.

Op de Herenthoeve in de Heirentstraat 1 legt Martine (55) Opsomer zich toe op aardbeien- en aardappelteelt, maar sinds kort kun je er ook in haar bloemenpluktuin terecht. "De teelt vindt maar in bepaalde periodes plaats en dus heb ik nog veel tijd om iets anders te doen", verklaart ze. "Eerst dacht ik aan een zelfpluktuin van bessen, aardbeien en groenten, maar in de ruime regio zijn er al verschillende. Daarom groeide het idee om hetzelfde te doen, maar dan met bloemen. In het buitenland kennen ze dat al en ook in België zijn er al een paar tuinen, maar vooral in andere provincies. Ik heb verschillende cursussen gevolgd rond plantenkunde."





Het resultaat mag er zijn. Op een terrein van twee hectare zaaide Martine begin maart vijftien verschillende soorten bloemen. Nu kan iedereen in de onbemande tuin bloemen komen plukken. "Tegen een kleine vergoeding van een euro voor een zonnebloem en vijftig cent voor een andere stengel. Omdat dit nog maar mijn eerste jaar is, heb ik me gefocust op eenjarigen. Er is ook al een perceel aangelegd met bloemen die pas later zullen bloeien, zodat we een voorraad hebben tot de eerste vorst dit najaar intreedt."





Vertrouwen

Martine is geregeld in de buurt, maar meestal is de tuin toch onbemand. "Dat betekent dat ik op vertrouwen werk", vertelt ze. "Mensen kunnen tussen 8 en 20 uur bloemen komen plukken. Het geld kunnen ze deponeren in een kistje. Er zijn schalen en schaartjes beschikbaar, net als water voor de bloemen. Dat systeem werkt tot nu toe vlekkeloos. Uiteraard geef ik graag advies en mensen kunnen me altijd opbellen."





Uitbreiding

Piet Van Compernolle en zoontjes Gus en Bas kwamen al een kijkje nemen. "We hadden via via van deze tuin gehoord en zijn onder de indruk", zegt Piet. "We komen een boeketje voor mama plukken en vinden het fijn dat we zelf kunnen kiezen."





Volgend jaar wil Martine de tuin uitbreiden. "Ik wil er meer een beleving van maken, met stronken, struikjes, rustpunten, enz... Dan zal het hier nog aangenamer zijn. Ik wil het aanbod ook uitbreiden met vaste planten, rozen en pioenen. Bedoeling is ook om een voorjaarspluktuin met tulpen, narcissen en hyacinten aan te leggen. Later wil ik ook workshops geven voor onder andere het vervaardigen van leuke boeketjes."





Info op Facebookpagina Herenthoeve: belevingsboerderij' of 0494/13.16.78.