Maria (79) bewijst het: Voor Zumba ben je nooit te oud

Foto Joke Couvreur Lerares Peggy met haar trouwste leerlinge, Maria Vandevoorde (79).

Het mocht gisteren dan wel Blue Monday zijn, de meest deprimerende dag van het jaar, maar in de sporthal van Ter Borcht was daar tijdens de les Zumba voor senioren niets van te merken. Lesgeefster Peggy Valcke geeft al acht jaar lang les aan 55-plussers. De energieke Maria Vandevoorde, die vorige week 79 kaarsjes mocht uitblazen, is een van haar trouwste leerlingen. "Het is een goede manier om nog jong te blijven", knipoogt Maria, terwijl ze een van de danspasjes inzet. "Ik ben begonnen om fit te blijven en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Er zitten nog wel zeventigers in deze groep, maar ik ben de oudste. Of ik dat lang kan volhouden? Het duurt maar een uurtje en met af en toe een slokje water kan ik blijven gaan." Peggy beaamt dat. "Dat ze nog zo enthousiast mee doet op haar leeftijd, is bijzonder mooi om te zien." (VDI/CDR)