Man richt wapen op agente in burger 12 juni 2018

Een man uit Poperinge riskeert een celstraf van 30 maanden omdat hij een wapen zou hebben gericht op een agente in burger vorig jaar. De agente was aanwezig in een woning bij vrienden in de Brugsesteenweg in Meulebeke toen plots een combi stopte voor een B&B. Op dat moment zag de agente een man uit een raam klauteren en wegvluchten. Ze zette de achtervolging in, toen de man zich plots omdraaide en een wapen richtte op haar. De agente vluchtte daarna weg en verwittigde haar collega's. Zij hebben tot twee maal toe de achtervolging met de auto ingezet achter de dader die ook met een auto vluchtte, maar slaagden er niet in hem in te rekenen. De beklaagde die in de cel zit voor andere feiten, beweert niets met de zaak te maken te hebben. Volgens hem zou de nieuwe Poolse vriend van zijn ex-vriendin de dader zijn die toen blijkbaar vluchtte met de auto van de beklaagde zijn broer. Vonnis op 25 juni. (AHK)