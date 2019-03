Man die echtgenote probeerde te wurgen, moet 1,5 jaar de cel in Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

12u41 0 Meulebeke Een 45-jarige man is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, omdat hij vorig jaar de keel van zijn echtgenote dichtkneep en zei dat hij haar zou vermoorden. Adam K. sloeg ook zijn beide zonen van 15 en 6 jaar, soms zelfs met een riem.

Op 24 februari 2018 haastte de politie zich naar de woning van de Poolse Adam K. in Meulebeke. De man had zijn vrouw een bloedneus geslagen en had haar bij de keel gegrepen. “Hij zei dat hij haar zou vermoorden”, pleitte het openbaar ministerie. “De vrouw kon haar man buiten duwen en de deur sluiten. De man raakte met geweld weer binnen en richtte daarbij schade aan de rolluiken en de deur aan.”

Een dokter stelde verwondingen bij de vrouw vast in haar gezicht en haar hals, verwondingen die wezen op een wurggreep. Beide zonen van het gezin waren getuige van het geweld tegenover hun moeder. “De oudste legde een verhelderende verklaring af en zei dat de problemen in het gezin al zeven jaar aanslepen”, zei het openbaar ministerie. “Allemaal krijgen ze slaag, soms zelfs met een riem.” De advocaten van de man weten de agressie aan alcoholmisbruik en zeiden dat hij nooit de intentie had om zijn vrouw te doden.