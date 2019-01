Luc stelt Bob Dylan-collectie in

de bib voor VDI

16 januari 2019

14u07

Bron: VDI 0 Meulebeke De bibliotheek in OC Vondel blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Dat wordt het hele jaar door gevierd met enkele gelegenheidstentoonstellingen. Nu zondag 20 januari wordt de spits afgebeten met een Bob Dylan-expo, samengesteld door de Meulebeekse verzamelaar Luc De Vos.

“Ik liep als 12-jarige school aan het VTI in Waregem en de leraar had voor mij twee albums van Boudewijn De Groot op tape gezet. Een van die liedjes was een cover van The Times They Are a-Changin’. Ik was meteen verkocht en ging speuren naar alles wat met Dylan te maken had. Ondertussen beslaat mijn collectie zestig officiële albums, ruim vijfhonderd bootlegs, tal van affiches en hoezen. Een deel van die collectie zal ruim een maand lang in de bib te bezichtigen zijn. Zo zullen er 23 hoezen aan de muur hangen, vergezeld van een woordje uitleg en komen er vitrines met heel wat albums, boeken en uiteraard ook wat vinylplaten en ander materiaal.”



Waardevol

De collectie van Luc omvat heel wat moois. Niet alles is echter op de tentoonstelling te vinden. “Ik kan niet alles verhuizen, simpelweg omdat het te veel is”, zegt hij. “Andere voorwerpen zijn dan weer te waardevol. Zo heb ik een Collector’s Edition in huis waarvan er maar 5.000 exemplaren in de hele wereld zijn.” De expo opent nu zondag 20 januari om 10 uur met een lezing rond Dylan. Docent Christina Verhaeghe deelt haar kennis over Dylan en Tom Veys komt enkele van zijn liedjes zingen. Luc De Vos geeft nadien uitleg over de tentoonstelling, die nog tot 28 februari tijdens de openingsuren van de bib loopt.