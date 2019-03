Linnenproducent Libeco gaat in zee met Schaap voor maatpak van Belgisch linnen VDI

22 maart 2019

16u12

Bron: VDI 0 Meulebeke Linnenweverij Libeco uit Meulebeke slaat de handen in elkaar met het maatwerkconcept Schaap voor het maken van maatkleding in Belgisch linnen.

Libeco is een familiebedrijf dat al aan de vijfde generatie toe is. Het bedrijf maakt al jaren hoogwaardig linnen en is ook hofleverancier. Ruben Opheide en Koen Van Weverberg, het duo achter SCHAAP, heeft behalve een grote passie voor het vak ook al jaren ervaring met kwalitatief maatwerk voor mannen. “Met SCHAAP kiezen we bewust voor een andere aanpak en aanbod”, zeggen ze. “Libeco stond al enige tijd op onze radar en een bezoek aan de weverij in Meulebeke heeft ons volledig overtuigd. Vlas ,de grondstof voor linnen, is een lokaal én duurzaam product en past dus perfect binnen onze visie.”

Het aanbod maatkledij en –pakken is vanaf de lente, gemaakt met de Libeco-stoffen, verkrijgbaar. Meer info via www.schaaptailors.be.