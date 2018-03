Liever veroordeling dan vrienden verlinken 09 maart 2018

"Ik draai liever zelf op voor een schadevergoeding dan vriendschapsbanden van meer dan twintig jaar op het spel te zetten." Een 48-jarige oldtimerliefhebber uit Meulebeke weigerde in de correctionele rechtbank van Kortrijk de namen van zeven vrienden op te sommen. Gino D. stond terecht voor belaging na een verwijtend en anoniem telefoontje van 48 seconden naar de agente, die hem vorig jaar had beboet tijdens een testrit met zijn oldtimer. "Ik sloeg mijn agenda erop na en zag dat er die bewuste avond een vergadering met mijn oldtimervrienden had plaatsgevonden", vertelde D. voor de rechter. "Wellicht nam een van hen mijn gsm om te bellen terwijl ik om drank en chips was. Zij wisten ook van dat verhaal van die testrit af. Maar ik wil hen niet verlinken. Ik neem dan liever zelf de verantwoordelijkheid, alhoewel ik zelf niet belde. Ik hoop er dan wel zonder straf vanaf te komen." Tegen 28 maart beloofde Gino D. de schadevergoeding te betalen. (LSI)