Leerlingen organiseren kerstmarkt op school VDI

05 december 2018

11u02 2

.

De leerlingen van de Marialoopschool in Meulebeke organiseren op zaterdag 8 december een kerstmarkt op school. Iedereen is van 15 tot 21 uur welkom op de eerste kerstmarkt van de streek. Uitzonderlijk is dat de leerlingen deze kerstmarkt zelf hebben voorbereid en de dag zelf ook alles in goede banen zullen leiden. Er valt heel wat te beleven: een levende kerststal, eet-en drankkraampjes, verschillende kerstspullen of op de foto met de kerstman.

“Dit project kadert binnen het project mini-onderneming van het Vlaams Agentschap Ondernemen”, vertelt leerkracht Jens Declercq. “Deze organisatie wil de komende generatie van jongs af aan vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemingszin, ook al vanaf het lager onderwijs. De leerlingen van de Marialoopschool hebben de voorbije jaren per klas verschillende mini-ondernemingen opgericht, van een carwash tot een restaurant.”

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar de kleuterschoolreis en zee-, stads- en bosklassen.