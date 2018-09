Laatste zusters wijken voor woonproject KLOOSTER EN WOONZORGCENTRUM MAKEN PLAATS VOOR NIEUWBOUW VALENTIJN DUMOULEIN

05 september 2018

02u42 0 Meulebeke De zusters van de Heilige Sint-Vincentius moeten hun woning in de Bonestraat verlaten. Er komt op de locatie een nieuwe woonzone dat het volledige terrein van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius en de woning van de kloosterzusters zal inpalmen. "Spijtig dat ons verhaal stopt, maar het is niet anders", klinkt het gelaten bij zuster Stefaan (80).

Meulebeke kende vroeger vijf congregaties: in de Bonestraat, centrumschool Sint-Lutgardis, Sint-Antonius, Marialoop en de Paanders. Het was in de Bonestraat dat priester Platteau in 1822 een hoeve kocht die werd omgebouwd tot zieken- en bejaardentehuis. "De zusters van Sint-Vincentius à Paolo namen er toen hun intrek", blikt kloosteroverste zuster Stefaan (80) terug. "In de daaropvolgende jaren kwam er een noviciaat en weeshuis bij en in 1954 sloot de gemeenschap zich aan bij de Zusters van't Geloof uit Tielt. In 1980 kwam er onder impuls van de zusters een nieuw woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Nog eens tien jaar later kregen de zusters er een nieuw gebouw. Toen verbleven we er nog met 25, vorig jaar waren we nog met tien en nu nog met zes. Veel zusters zijn verhuisd naar zorgcentra ofwel naar andere kloosters getrokken. Nu staat ons hetzelfde te wachten."





Jammer

De zusters zijn allen al wat ouder. Oudste bewoonster zuster Cypriana (92) verhuisde recent naar het nabijgelegen rusthuis.





"En dus was ons verhaal op deze locatie toch eindig", beseft zuster Stefaan. "Door de plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum De Lappers wat verderop is alles wat versneld. Rusthuis Sint-Vincentius zal er samensmelten met rusthuis Ter Deeve tot één groot woonzorgcentrum. Op deze locatie komen nieuwe woningen. Het is spijtig dat het verhaal van de zusters in Meulebeke stopt, maar het is niet anders. Ik heb 38 jaar les gegeven op de Paanders. Stilaan is alles door leken vervangen. Ook zij doen goed werk. We zijn vooral blij dat we ooit mee de basis gelegd hebben voor zieken- en bejaardenzorg en onderwijs in de regio. We waren in veel zaken zelfvoorzienend, met zelfs een eigen boerderij."





Ook zuster Rosa (88), die zorgde voor het tuinonderhoud en de kippen, zuster Adelhart (80), zuster Antonella (88) die kleuters lesgaf, en zuster Andrea (82), die als bejaardenzorgster werkte, verhuizen straks allemaal naar verschillende bijhuizen in Tielt.





Woonzone

Woonzorggroep GVO - bouwheer van het nieuwe woonzorgcentrum wat verderop - verkocht de gronden van WZC Sint-Vincentius, het klooster en kortverblijf Brevis aan Vlaemynck Invest Group en Constructs nv. Zij plannen er een woonzone met 39 loten, waarvan twee voor appartementen. De andere zijn bestemd voor open, halfopen en gesloten bebouwing. Er is in de zone ook plaats voor een bufferbekken, fietsdoorsteek en groenzone.





De ontsluiting zal gebeuren via de Bonestraat ter hoogte van huisnummers 30 en 32. Begin oktober wordt het woonproject voorgesteld. Ondertussen vordert de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Lappers. Eind 2019, begin 2020 kan de verhuis naar het nieuwe gebouw beginnen. Pas daarna start de afbraak van het oude rusthuis en de opbouw van de nieuwe woonzone.