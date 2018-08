Kurt Declerck aan het roer van KFC Meulebeke 01 augustus 2018

02u44 0

Walter Lava heeft ontslag genomen als voorzitter van KFC Meulebeke. Dit omdat zijn nieuwe functie als voorzitter van het provinciaal comité moeilijk te combineren is met die van voorzitter van KFCM zonder belangenvermenging. Hij wordt opgevolgd door Kurt Declerck. Samen met BCV Works en Techbox is hij al jaren de hoofdsponsor van KFC Meulebeke. Een 6-tal maanden geleden trad Declerck ook aan in het bestuur. Hij zetelde direct in alle diverse comités, het jeugdcomité, de financiële cel en de raad van bestuur en is nu door de raad van bestuur unaniem aangesteld als kersvers voorzitter. Hij gaat voor een budgettair evenwicht, maar heeft ook de ambitie om een fanion-team uit te bouwen met voornamelijk Meulebekenaren. Ook de professionalisering van de jeugdwerking staat hoog op z'n lijstje. Zo wordt er nu al werk gemaakt om volgend jaar terug aan te treden in de provinciale reeksen van de jeugdwerking. Tot slot gaat hij ook voor meer beleving rond de matchen.





(CDR)