Kunstevenement ‘Op stap in Stijl’ palmt kasteel Ter Borcht in VDI

28 februari 2019

13u25

Tijdens het weekend van 16 en 17 maart nemen Markant, Unizo en Op Stap het initiatief om de tentoonstelling 'Op stap in Stijl' te organiseren.

“De tentoonstelling bestaat uit kunsttalent van eigen bodem dat onder de deskundige leiding van curator Frans Vercoutere een forum krijgt in kasteel Ter Borcht”, vertelt Joris Veys van de werkgroep. “Kunstenaars die er exposeren zijn Marc Dejonghe (zeefdruk/assemblage), Dries Desseyn (grafisch ontwerper), Francis & Camiel (interieurobjecten, tekeningen en juwelen), Rino Feys (woordkunstenaar), Ola Rubens (grafisch ontwerper) en Bram Vanderbeke (meubelontwerper). Deze locatie biedt meteen het ideale kader voor kunst en design. Ze is te bezoeken op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Op zondag is er om 10 uur ook een lezing van kunstenaar en ondernemer Veerle Windels. Inschrijven daarvoor is vereist via info@couture-els.be. De prijs daarvoor bedraagt 10 euro, aperitief inbegrepen. Er is het hele weekend een pop-upbar in het kasteel.