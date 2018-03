Koppel terecht voor gesjoemel van ruim 600.000 euro 21 maart 2018

Veroordeeld autozwendelaar Roger D. (67) uit Meulebeke zoog ruim 600.000 euro uit zijn vennootschap Immo Onroline, vooraleer die begin 2014 failliet ging. De man riskeert samen met zijn echtgenote één tot twee jaar cel én het onttrokken bedrag te moeten ophoesten.





Roger D. liep vooral in de jaren '90 tal van veroordelingen op. De zwaarste straf kreeg hij in 2000. Toen kreeg hij vijf jaar effectieve celstraf voor autozwendel en het uitschrijven van ongedekte cheques. Als zaakvoerder van autohandel Auto Roger bestelde hij destijds Mercedessen die op de luchthaven in Zaventem werden gestolen. In twee loodsen werden de wagens ontmanteld, de wisselstukken verkocht of chassisnummers vervalst. Roger D. vloog daarvoor een tijdlang in de cel. Maar na zijn vrijlating richtte hij samen met zijn echtgenote een nieuwe vennootschap op. Nobele bedoelingen bleek hij niet te hebben want volgens de curator en de openbare aanklager werd er fictieve omzet gedraaid en kwamen cash geld en cheques op de persoonlijke rekeningen van het koppel terecht, in totaal maar liefst 605.000 euro. Tot de NV Immo Onroline begin 2014 failliet ging. De openbare aanklager wil Roger D. twee jaar achter de tralies en een beroepsverbod van tien jaar. De man lijdt ondertussen aan suikerziekte en is al twee benen geamputeerd. Zijn echtgenote ontkende elke betrokkenheid en vroeg de vrijspraak. Vonnis op 16 april. (LSI)