KLJ brengt toneelstuk 'Wanda's bonte was' 15 november 2018

De KLJ speelt op vrijdag 23, zondag 25, vrijdag 30 november en zaterdag 1 en 2 december in OC Vondel het toneelstuk 'Wanda's bonte was', een blijspel geschreven door Pol Anrys in een regie van Michel Rogissart. Tickets kosten 7 euro in vvk en 8 euro add. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de toneelspelers of via 0488/48.11/03 (na 18 uur). De voorstellingen zijn om 20 uur, behalve zondag. Dan starten ze om 15 uur.





(VDI)