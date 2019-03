Kleinzoon eert overleden stichter ceremoniebedrijf met nieuwe ontvangstruimte Roger’s Place: “Een ode aan wat hij allemaal gerealiseerd heeft” Valentijn Dumoulein

18 maart 2019

11u42

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Meulebeke Zijn opa liet eind vorig jaar het leven bij een tragisch verkeersongeval, maar kleinzoon Gregory Ciers (28) bleef niet bij de pakken zitten. De voorbije maanden werkte hij aan een nieuwe ontvangstruimte voor het ceremoniebedrijf dat grootvader Roger 55 jaar geleden oprichtte. Daarin prijken heel wat mooie, tastbare herinneringen aan hun tijd samen.

Roger Eeckhout overleed op 22 november vorig jaar toen zijn wagen op weg naar huis bij de spoorwegovergang door een trein gegrepen werd. Hij werd 90 jaar. Het tragische ongeval liet diepe sporen na bij de familie, maar zoals Roger het gewild zou hebben zetten zij het ceremoniebedrijf dat hij in 1964 oprichtte verder. “Ik werk al sinds mijn achttiende binnen het familiebedrijf”, vertelt kleinzoon Gregory Ciers. “Ik heb dus nog lange tijd samen met mijn grootvader kunnen werken en ik herinner me heel wat mooie momenten. Zo was ik amper 3 jaar toen ik al mee mocht rijden in één van de vele oldtimer-tourtochten die mijn opa gereden heeft. Ook mijn vader stapte in het vak en later leerde ik van hen beide de kneepjes van het vak. Opa was al even met pensioen, maar bleef toch alles wat we deden op de voet volgen.”

Grote collectie

Het bedrijf zorgt voor ceremoniebegeleiding en mooie decoratie op huwelijken en andere feesten, maar dé grootste blikvanger is toch de indrukwekkende collectie oldtimers. “We hebben veertien oldtimers staan en nog eens 7 oldtimerbussen, waaronder een klassieke dubbeldekker uit Engeland. Deze maand komen er nog eens vier ‘nieuwe’ gerestaureerde oldtimers bij. Ik speelde al langer met het idee om een eigen ontvangstruimte te maken in de hangar waar we onze wagens plaatsen. Een maand na het overlijden van mijn grootvader besloot ik daar werk van te maken en ze meteen naar hem te vernoemen.”

Roger's Place

Deze maand legde Gregory de laatste hand aan ontvangstruimte ‘Roger's Place' en het resultaat mag er zijn. Er hangen foto’s uit de oude doos aan de muur, er prijkt een jukebox en een oude radio van grootvader en wat verderop hangen bordjes die verwijzen naar enkele van de oldtimertochten die hij reed. “Er staan ook bekers die hij won met enkele autoshows, we hebben zijn oud bureau hier een plaatsje gegeven en er prijkt ook een bar”, zegt Gregory. “Zo willen we mensen die hun trouwwagen willen bespreken in een gezellig kader ontvangen en tegelijkertijd is het een ode aan wat opa allemaal gerealiseerd heeft.”

Emotioneel

De klus klaarde Gregory met zijn vader. Het duo is naast zijn activiteiten in het ceremoniebedrijf immers ook actief als dakwerker. “We hebben er ook twee ramen in gestopt zodat mensen een perfect zicht hebben op onze loods”, vertelt hij. “Toen de ruimte klaar was, bleek het toch een emotioneel moment voor ons te zijn. Oma is hier eventjes bij ons komen zitten en er vloeiden toch wat traantjes bij het zien van de vele herinneringen. Ze vindt dat we geen mooier eerbetoon konden brengen dan dit.”