Kleinkunstkollektief in OC Vondel VDI

23 januari 2019

15u53

Bron: VDI 0

De lokale Davidsfonds-afdeling nodigt op zaterdag 26 januari om 20 uur het Kleinkunstkollektief uit voor een concert in OC Vondel. Ze spelen er in de Bottelarij. DE groep brengt de mooiste parels uit vijftig jaar kleinkunst in akoestische versie en met verfijnde passie. Het gaat om een mooie afwisseling van luisterliedjes en aanstekelijke meezingers die altijd wel ergens bekend in de oren klinken. Davidsfonds-leden betalen 8 euro, anderen 12 euro. Er is een receptie inbegrepen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.meulebeke.davidsfonds.be of 051/48.52.79.