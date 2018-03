Kinderen animeren senioren in Ter Deeve 14 maart 2018

De leerlingen van het vierde leerjaar uit de Marialoopschool organiseerden gisteren een 'Brusselse markt' in Ter Deeve. Ze namen de volledige organisatie van een animatienamiddag voor hun rekening. "Thema was Brussel omdat de opbrengst naar hun stadsklassen in Brussel gaat", vertelt leerkracht Jens Declercq. "Zo stonden ze er met een antiekmarkt, een Magritte-museum, chocoladestand, wafelkraampje, maar ook een moppenshow en met schoenen- en brillenpoetsers. Op voorhand bouwden de leerlingen al een band uit met de bewoners door zelf op bezoek te gaan naar het woonzorgcentrum." (VDI)