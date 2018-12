Kerstsamenzang met ‘U Zijt Wellekome’ VDI

20 december 2018

16u26

Bron: VDI 0

Op woensdag 26 december organiseert het Davidsfonds met Markant en Crescendo een nieuwe editie van ‘U Zijt Wellekome’, een gezellige avond vol kerstelijk getinte samenzangmomenten in de kerk van Marialoop.

’U Zijt Wellekome’ gaat door met medewerking van de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord. Het gaat om een van de gezelligste kerstsamenzangen van Vlaanderen. “Beleef samen met familie of vrienden het kerstverhaal op een originele manier en steun tegelijkertijd het goede doel”, vertelt Filip Declercq van Davidsfonds Meulebeke. “Dit jaar steunen we Stichting Me To You, die een strijd tegen leukemie voert. ‘U zijt wellekome’ is een gezellige kerstsamenzang voor jong en oud doorprikt met een paar pareltjes van muzische optredens. Tijdens het evenement zing je een vijftiental ‘vergeten’ Nederlandstalige kerstliederen en herbeleef je een stukje erfgoed. Je zingt op die manier eigenlijk het kerstverhaal. Iedere deelnemer krijgt ter plaatse ook een gratis zangbundel.”

Tickets voor iemand met een Davidsfonds-voordeelkaart bedragen 5 euro. DF- en Markant-leden betalen 8 euro en anderen betalen 12 euro. Er is een drankje in de prijs inbegrepen.