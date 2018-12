Kerstmarkt op de markt VDI

18 december 2018

08u10

Bron: VDI 0

Unizo Meulebeke organiseert op zaterdag 22 december vanaf 17 uur voor de 21ste keer een gezellige kerstmarkt op de Markt. Je vindt er verschillende kraampjes van Meulebeekse verenigingen en handelaars, lekkere hapjes en deugddoende likeurtjes om de temperaturen op niveau te brengen. Er zijn ook prijzen te winnen. Het deelnemingsformulier is te vinden in het gemeentelijk informatieblad. Ook de kerstman komt op bezoek.



Naar aanleiding van de kerstmarkt is het van vrijdag 21 december om 12 uur tot en met zondag 23 december om 12 uur verboden te parkeren op de parking van de Markt, langs de kant van het gemeentehuis en op de parking ter hoogte van Bpost. Op zaterdag 22 december van 14 uur tot en met zondag 23 december om 2 uur is alle verkeer verboden in de Kapellestraat vanaf de inrit aan de achterzijde van het gemeentehuis tot aan de Markt. Ook de Markt tussen de Kapellestraat en Holdestraat is dan verkeersvrij.