Kerstboomverbranding op Ter Borcht 02u32 0

De oud-leiding van de Chiro van Meulebeke organiseert op zaterdag 13 januari voor het tweede jaar op rij een kerstboomverbranding op het Robinsoneiland op Ter Borcht. Iedereen is er welkom vanaf 18 uur. Kerstbomen mogen gewoon meegebracht worden. Wie liever geen naalden in de wagen heeft, kan een beroep doen op transport van de oud-leiding. Voor vijf euro komen ze namelijk de oude boom ophalen aan huis. Er staat een ophaalronde gepland op 6,7 en 11 januari. Een afspraak maken kan via 0479 48 63 32. (SVR)