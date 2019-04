Kerk op Paanders tegen 2025 ontwijd VDI

11 april 2019

12u35

Bron: VDI 0 Meulebeke Het gemeentebestuur buigt zich al een poos over de toekomst van de vier Meulebeekse kerken. De toelage voor verschillende kerken is de voorbije jaren verminderd en burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) liet al een ballonnetje op over herbestemming.

“In samenspraak met het kerkbestuur is nu beslist het bisdom te vragen de procedure te laten opstarten om de Onbevlekt Hart van Maria-kerk op de Paanders tegen 1 januari 2025 te laten ontwijden”, licht de burgemeester toe. “Daarna kan ze dienen voor activiteiten van de Paandersschool, parochiale werking of evenementen die in die lijn liggen.”

Herbestemming

Verder zal een studiebureau zich buigen over de vraag welke van twee kerken een (gedeeltelijke) herbestemming krijgt: de Sint-Antonius van Padua-kerk op ’t Veld of de O.L.V. Bezoeking en Sint-Leo-kerk in Marialoop.

“De studie zal bepalen welke van de twee kerken het best geschikt is om een dubbele functie voor eucharistievieringen én voor buurtwerking te krijgen. We gaan dus naar een uitdoofscenario waarin tegen 2024 nog twee kerken in Meulebeke volledig in dienst van de liturgie staan”, zegt de burgemeester. “Een sloop van één van die kerken en de bouw van een bescheidener nieuwbouw valt niet uit te sluiten als blijkt dat dit goedkoper is.”

De studie voor herbestemming kost tussen 14.000 en 25.000 euro en wordt voor dertig procent door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

Eén kerk

Op termijn zou de gemeente graag over gaan tot het behoud van één centrale kerk. “De Sint-Amanduskerk in het centrum”, bevestigt de burgemeester. “Het voorstel is om na tien tot vijftien jaar over te gaan tot één centrale kerk.”