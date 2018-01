Kasteel ondergaat ook binnenin metamorfose GEMEENTE MAAKT 2 MILJOEN EURO VRIJ VOOR AANPAK INTERIEUR TER BORCHT VALENTIJN DUMOULEIN

02u35 0 Joke Couvreur De buitenkant van Kasteel Ter Borcht prijkt intussen volledig in het nieuw. Meulebeke Nu de buitenkant van kasteel Ter Borcht in het nieuw prijkt, is het de beurt aan het interieur. Om de binnenkant van het 19de-eeuwse stukje erfgoed aan te pakken, zet de gemeente ruim twee miljoen euro opzij. Ze hoopt op tachtig procent Vlaamse subsidies en wil dit najaar met de werken starten. Op termijn moet het gelijkvloers plaats bieden aan een horecazaak.

"Nu de buitenrenovatie achter de rug is, rusten we niet op onze lauweren, want we moeten nu ook dezelfde inhaalbeweging voor het interieur maken", vertelt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "Dat kan ook een grote opknapbeurt gebruiken. Er is in ruim vijftig jaar niks aan veranderd en in sommige kamers zijn de gebreken groot."





De gemeente reserveert dit jaar alvast 2 miljoen euro voor de werken. Dat komt overeen met het bedrag dat ze reeds aan de aanpak van het exterieur heeft besteed. Ook nu komt ze in aanmerking voor Vlaamse subsidies. "Binnenkort zitten we samen om het subsidiedossier te bespreken", aldus Verwilst. "We moesten nu handelen, want een aanvraag vanaf 2019 zou door nieuwe regels betekenen dat we slechts op 64 procent subsidies kunnen rekenen. Bij een aanvraag dit jaar kunnen we nog op 80 procent subsidies rekenen, maar onder enkele strikte voorwaarden. Zo moeten we ook omgevingswerken aan het kasteelpark er bij rekenen. Via de Ter Borchtlaan willen we ook een brugje en wandelpad naar de ingang maken."





Joke Couvreur In sommige kamers zijn de gebreken groot.

Horecazaak

De gemeente start dit najaar met de renovatie en hoopt alles tegen 2021 af te hebben. Een datum die niet toevallig gekozen is, want in dat jaar komt het BK veldrijden naar het vlakbijgelegen gelijknamige recreatiedomein. "En dan zou het uiteraard mooi meegenomen zijn als we sommige gasten in dit sfeervol kader kunnen ontvangen", weet de burgervader. "We willen op het gelijkvloers dan ook een horecazaak voorzien en eventueel enkele zalen verhuren. Op de eerste verdieping en de zolder mikken we dan weer op officiële recepties, maar ook op huwelijksfeesten of culturele activiteiten zoals een concert of lezing. We denken er ook over na om de cultuurdienst hier te huisvesten."





Oppositiepartij VRIJ hekelt dat er nog geen concrete afspraken voor een horeca-invulling zijn, maar valt vooral over het feit dat de renovatie van het interieur en exterieur twee aparte dossiers waren. "En dat betekent onvermijdelijk een meerkost voor dit project", foeteren ze. "Het is vreemd dat dit vroeger niet samen is behandeld zodat de kosten zo gedrukt zouden kunnen worden."





Joke Couvreur Andere vertrekken lijken dan weer in betere staat.

Joke Couvreur Ook de zoldervertrekken zullen onder handen genomen worden.