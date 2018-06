Kantoor gemeentehuis onder laagje roet 08 juni 2018

In het gemeentehuis van Meulebeke is één kantoor zwartgeblakerd. Wellicht ontstond dinsdagnacht een smeulende brand maar smoorde het vuur door een gebrek aan zuurstof. Pas toen een medewerker 's voormiddags het laagje roet in het bureau opmerkte, beseften de ambtenaren op het gemeentehuis dat er een nachtelijke brand was geweest. De schade bleef beperkt. Enkele brandweermannen die op de wekelijkse marktdag rookmelders verkochten, voerden voor alle veiligheid een controle uit. (LSI)