Kamers meisjesinternaat sportschool in het nieuw 06 september 2018

02u29 0 Meulebeke Ook de Sportschool van Meulebeke is aan het nieuwe schooljaar begonnen en dat gebeurt er alvast met een grote renovatie van het meisjesinternaat.

Dit schooljaar krijgen acht kamers een flinke opknapbeurt, een nieuwe indeling en modernere meubels. Eén modelkamer is al in gebruik genomen door leerlingen Ineke Van Cauwenberghe (15) en Fien Dayers (14). "Vorig jaar hadden we nog een kamer wat verderop met oudere stapelbedden en we keken tegen grijze betonnen muren aan", vertellen ze. "Nu kreeg onze nieuwe kamer een wit laagje verf, hangt er nieuwe verlichting en beschikken we over een nieuw bed, meer opbergruimte, een grotere spiegel en rollende bureaustoelen. Een hele verbetering."





In de kerstvakantie renoveert de school nog eens acht kamers op de bovenste verdieping. Daarna wil het een subsidiedossier bij de overheid indienen om uiteindelijk alle 22 kamers te renoveren. De huidige kamers dateren uit de jaren 80. De school start ook met 'Peer Support', wat erop neerkomt dat een tiental leerlingen zullen worden opgeleid tot leerlingenbemiddelaar en gecoacht worden in die nieuwe functie.





(VDI)