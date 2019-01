Joy (23) in finale Missverkiezing: “Mijn eerste tattoo was een ode aan mijn net overleden oma” VDI

11 januari 2019

11u32

Bron: VDI 0 Meulebeke Dit weekend staat de verkiezing van Miss België op het programma, maar een weekje later is er nóg een verkiezing die er toe doet. Toch voor Joy Vanmellaerts (23), want zij is kandidate voor Miss Tattoo. Een verkiezing met op het eerste zicht een iets ruiger kantje, maar niets is minder waar.

Joy liet haar eerste tatoeage zetten toen ze zeventien jaar was. “Mijn oma was toen net overleden aan kanker en ik wilde haar eren met een tattoo”, vertelt ze. “Ik kon niet wachten tot mijn achttiende en heb toestemming van mijn ouders gevraagd én gekregen om ‘redemption’ (verlossing – nvdr.) te laten plaatsen, met daarboven een vogeltje dat recht naar de hemel vliegt. Later heb ik voor haar nog een tranend oog aan de binnenkant van mijn rechterarm gezet. Op mijn vinger heb ik ook een kruis staan, voor een schoolvriendin die vier jaar geleden uit het leven is gestapt. Door mijn tatoeages kan ik rouwen. Ik weet dat ze voor altijd bij mij zullen zijn en dat biedt heel wat troost.”

De tel kwijt

Ondertussen heeft Joy een twintigtal tatoeages. “Ik ben de tel kwijt geraakt”, zegt ze. “Ik had nooit gedacht dat het zo verslavend zou zijn. Ik heb bijna mijn twee armen vol en voor de rest zijn het kleinere tattoo’s op mijn handen, bil, enkels, ribben, nek, sleutelbeen, rug, schouderblad en achter mijn oor.”

Ze is kortom de ideale kandidate voor Miss Tattoo, een missverkiezing die focust op kandidaten met tatoeages en die met Mister Tattoo ook een mannelijke tegenpool heeft. “Ik heb in het verleden reeds aan verschillende missverkiezingen meegedaan, maar ik heb daar nooit iets mee gewonnen. Later liet ik tatoeages plaatsen en plots lag een deelname aan die wedstrijden moeilijker. De organisatoren van missverkiezingen hebben niet graag dat kandidates tatoeages hebben. Stel dat je model voor een kledingsponsor bent en ze zien je tatoeages, dan zullen ze die waarschijnlijk photoshoppen. Net daarom kwam Miss Tattoo voor mij op het juiste moment. Het is de ideale wedstrijd voor iemand die dezelfde passie deelt als ik.

Problemen op het werk

Joy heeft op vandaag een job in de horeca, maar in het verleden kreeg ze door haar tatoeages regelmatig problemen op het werk. “Toen ik vorige zomer voor een restaurant werkte waar ik al twee jaar opdiende liep het fout”, zegt ze. “Voorheen diende ik altijd op een wit hemd zodat mijn tatoeages bedekt waren, maar in de zomer was iedereen in de ban van het WK voetbal en dus moesten alle personeelsleden opdienen in een t-shirt van de Rode Duivels. Mijn baas zag de tattoo’s en meldde via een andere verantwoordelijke dat ik terug lange mouwen moest dragen. Ik kon wel door de grond zakken van schaamte. Waarom kon hij mij dat zelf niet zeggen?”

“Ik ben nog tweemaal gaan werken tot ik te horen kreeg dat ik niet meer moest langskomen. Ik heb er altijd graag gewerkt en de collega’s waren tevreden over mij. Jammer dat je dan op je uiterlijk afgerekend wordt. Ik heb het daar moeilijk mee gehad. Gelukkig zijn we nu 2019 en zijn tatoeages over het algemeen aanvaard. Al merk ik wel dat oudere mensen soms moeilijk kunnen aanvaarden dat ze door iemand met tattoo’s geholpen worden.”

Joy is de enige West-Vlaamse kandidate die volgende week zaterdag 19 januari in Brussel strijdt voor het lintje van Miss Tattoo. Wie haar naar winst wil stemmen, kan MTB39 sms’en naar 3565 (1,50 euro per bericht).