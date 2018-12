Johan Vergote zet sigaar centraal in nieuw boek CDR

10 december 2018

Johan Vergote, zaakvoerder van Uitgeverij Bibliodroom en tot voor enkele jaren gekend als zaakvoerder van de Standaard Boekhandel in Roeselare en Izegem, combineerde z’n passie voor boeken, taal en schrijven met de liefde voor het genot van een sigaar. Het resultaat is een bijzonder boek: ‘Sigaren – geknipt genot’. “Er was een tijd waarin een sigaar symbool stond voor rijkdom. Maar de laatste jaren evolueerde de sigaar stelselmatig van statussymbool naar genotsproduct. Voor wie van een sigaar weet te genieten, is de term roken uit den boze. Het gaat om degusteren”, vertelt Johan. “Het sigaarmoment is een bescheiden ritueel waarvoor de nodige tijd vrijgemaakt moet worden. Heel even weg uit de rusteloze wereld waarin alles piept, biept of rinkelt.

Sigaren – Geknipt Genot schetst een eenvoudig beeld van het complexe proces van tabakszaadje tot sigaar. De terroir, het klimaat, de vakkennis van de teler, het handmatig of machinaal rollen,… Maar ook tips over het bewaren, knippen en aanmaken komen aan bod net zoals meer info over sigarenbandjes en – kistjes,… Het boek wordt verspreid op 8.000 exemplaren en is uitgegeven in het Nederlands, Frans en Engels. Het is te koop in sigarenspeciaalzaken aan 19,95 euro en zit verpakt in een echt sigarenkistje. Meer op www.bibliodroom.