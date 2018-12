Johan De Poorter staat zitje in de gemeenteraad af VDI

28 december 2018

15u20

Bron: VDI 0

Lokaal N-VA-bestuurslidJohan De Poorter gaat zetelen in de provincieraad, waar hij de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt zal vertegenwoordigen. Daardoor gaat zijn zitje in de Meulebeekse gemeenteraad naar nieuwkomer Marina Duyck.

De Poorter is beroepshalve parlementair medewerker van Vlaamse volksvertegenwoordiger Aexel Ronse. Hij stond bij de verkiezingen in oktober op de derde plaats van de provincieraadslijst en was lijstduwer in zijn thuisbasis Meulebeke. Met 446 stemmen was rechtstreeks in de gemeenteraad verkozen, maar omdat hij zijn provinciaal mandaat opneemt gaat dat zitje nu naar opvolger Marina Duyck. “Ik ben bijzonder blij dat ik onze regio mag vertegenwoordigen en dat ik de kans krijg om positief mee te werken aan een beter West-Vlaanderen”, laat De Poorter optekenen. Hij wil zich vooral inzetten voor meer groen, met ook plaats voor ondernemen en welvaart. “Maar ook mobiliteit ligt me nauw aan het hart”, klinkt het. “Zo zitten er belangrijke dossiers in de pijplijn om de zachte mobiliteit verder uit te bouwen en ervoor te zorgen dat de nodige fondsen kunnen worden voorzien voor een groenere provincie”