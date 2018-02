Jeugdschepen bevallen van tweede dochtertje 08 februari 2018

02u34 0 Meulebeke De Meulebeekse schepen van Jeugd, Kind- en Gezinszorg en Toerisme Amelie Soenens (28) is maandag bevallen van dochtertje Juliette.

Het is al het tweede kindje voor Amelie en haar man Jurgen Van Eenooghe. Op Valentijnsdag 2016 kwam Marthe al ter wereld. "Juliette werd om 22 uur in de Sint-Jozefskliniek in Izegem geboren", vertelt een dolgelukkige Amelie. "We hebben eventjes moeten wachten, want ze werd tien dagen na de uitgerekende bevallingsdatum geboren. Ze meet 51 centimeter en weegt 3,9 kilogram." De functies van de schepen worden tijdelijk opgevangen door de andere schepenen. (VDI)