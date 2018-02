Izegem en Meulebeke krijgen WK-fandorp HORECA, FANCLUB EN GEMEENTES SLAAN HANDEN IN ELKAAR VALENTIJN DUMOULEIN

16 februari 2018

02u29 0 Meulebeke Het WK voetbal in Rusland is nog vier maand van ons verwijderd, maar nu al duiken her en der de eerste initiatieven op om de fanbeleving in eigen land zo groot mogelijk te maken. Zowel in Izegem als Meulebeke pakken ze straks voor het eerst uit met een eigen fandorp en groot scherm.

Ingelmunster was er eind vorig jaar als de kippen bij om te melden dat ze net als bij het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk alle matchen van de Rode Duivels op groot scherm op het Marktplein uitzenden. Dit keer zullen ze echter grotere concurrentie van hun buurgemeentes moeten verdragen, want zowel Izegem als Meulebeke komen met gelijkaardige formules op de proppen.





Groot scherm

In Izegem slaan negen horecazaken op aanzet van de stad de handen in elkaar om een heus fandorp aan cultuurhuis De Leest op te bouwen.





Cafés De Koornmarkt, Lagaar, Plectrum, 't 25ste Uur, Playa, Vlaams Huis, Toezens en Ramses II bemannen de nodige tapwagens in het dorp en ook hamburgerzaak And'Iz werkt mee. Snacks komen er ook van catering Verkindere. "Op het plein tussen De Leest en zaal ISO plaatsen we een scherm van 18 vierkanter meter", vertelt woordvoerder Tom Sintobin van De Koornmarkt. "We zijn ervan overtuigd dat er in eigen stad nood aan een dergelijk initiatief was. De vorige keer kon je maar sporadisch een match meepikken of was die telkens op een andere locatie. Doordat er nu één vaste plek is, denk ik dat de interesse groter zal zijn. We zorgen bovendien voor leuke inkleding en er komen deejays plaatjes draaien." De eerste drie matchen van de Belgen, op 18, 22 en 28 juni worden al zeker uitgezonden, net als het verdere parcours van de Rode Duivels.





Supporters bereiken

In Meulebeke vertonen ze het WK voetbal straks voor de eerste keer op groot scherm in openlucht. Met het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk werden de wedstrijden van de Rode Duivels er enkel in OC Vondel vertoond. Toen al was de organisatie een samenwerking van fanclub Raging Devils en de gemeente. Ook nu weer bundelen ze de krachten. "Dit keer bouwen we een fandorp op de site van Bouwstoffen Debouver in de Gentstraat", vertelt voorzitter Wim Vanhoutte. "Een ideale locatie: pal in het centrum, goede bereikbaarheid, veilig, ruime parkeermogelijkheid en een grote binnenkoer. Enerzijds willen we nog meer supporters bereiken, anderzijds willen we de beleving van samen supporteren versterken."





Vip-ruimte

De inkom voor het fandorp is gratis, al zijn er wel verschillende sponsorformules in de vip-ruimte mogelijk. "Het dorp zal bestaan uit verschillende eet- en drankstanden, een overdekte vip-ruimte en natuurlijk een groot scherm van 20 vierkante meter", aldus de voorzitter. "Voor, tijdens en na de wedstrijd zorgen we voor ambiance met verschillende deejays." Ook in Meulebeke zenden ze er de drie poulematchen van de Rode Duivels uit, net als de daaropvolgende matchen als ze zich verder kwalificeren. Ook de WK-finale wordt er uitgezonden.