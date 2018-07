IVIO plaatst ondergrondse glascontainers 02 juli 2018

Afvalintercommunale IVIO is gestart met het plaatsen van 22 ondergrondse glascontainers. Het gaat om twee exemplaren - één voor wit en één voor gekleurd glas - in elke gemeente van het werkingsgebied. De nieuwe exemplaren herken je aan de twee inwerpzuilen. Er zou ook minder geluidshinder en visuele hinder moeten zijn. De container is door de lage inwerphoogte een stuk gebruiksvriendelijker voor rolstoelgebruikers. De totale investering bedraagt ruim 200.000 euro. Nu al zijn er ondergrondse containers in Ardooie, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke en Lendelede. In september komen er in de andere gemeentes. (VDI)