Ingetogen afscheid van verongelukte Tessy (25): “je bleef altijd positief, ondanks tegenslagen” Lieven Samyn

16 februari 2019

13u29 0 Meulebeke In aula De Aster in Meulebeke is zaterdagvoormiddag ingetogen afscheid genomen van Tessy Vandenbussche (25) uit Tielt. De jongedame overleed op 7 februari, een dag nadat ze op haar bromfiets op weg naar haar werk was aangereden in Tielt. “De grote leegte die je achterlaat zal nooit opgevuld kunnen worden”, aldus schoonzus en boezemvriendin Shelly.

Enkele honderden vrienden, familie, kennissen en collega’s van woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke kwamen naar de aula van rouwcentrum Sabbe afgezakt om een laatste groet te brengen aan Tessy. Dat gebeurde met muziek en enkele getuigenissen. “Ik had je nog zoveel willen zeggen, nog zoveel uitstapjes en bezoekjes willen doen, je was mijn steun en toeverlaat”, aldus Shelly. “We deelden zowel leuke als moeilijke momenten. Je had nog zoveel plannen: samenwonen met Niels, je autorijbewijs halen,…”

“Lief, zorgzaam, hoopvol en levenslustig”, zo omschreef haar vriend Niels zijn ‘schattie’. “Ik had de liefde van mijn leven gevonden. We zochten een huisje in Meulebeke om samen in oud te worden, en een autootje om die gevaarlijke bromfiets te vervangen…”

Op de noodlottige 6 februari was Tessy met haar bromfiets op weg van haar woonplaats in Tielt naar haar werk als zorgkundige in woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke. Langs de Meulebeeksesteenweg in Tielt liep het evenwel fout. Net op het ogenblik dat ze met haar tweewieler op het fietspad passeerde, vertrok een 19-jarige automobilist met zijn wagen vanop een kasseistrook aan de rechterkant van het fietspad. Tessy kwam ten val en verloor af en toe het bewustzijn. In het ziekenhuis van Tielt leek haar toestand op de afdeling intensieve zorgen te stabiliseren maar uiteindelijk overleed ze toch aan haar verwondingen.

Positief

Naast haar vriend laat Tessy ook vier broers Michael, Kenneth, Jason en Jaron achter. Haar vader Luc (50) overleed al in 2013 aan kanker. Amper 20 was Tessy toen, en ze moest noodgedwongen alleen gaan wonen en ook als voogd voor haar minderjarige broer optreden. “Toch bleef je positief in het leven staan”, klonk het op de uitvaartplechtigheid. “Je was enkele maanden aan de slag in Ter Deeve, een kans om je diploma als zorgkundige te verzilveren die je met beide handen greep. Het personeel en de bewoners droegen je op handen. Alles viel eindelijk in de plooi.”

Ronan Keatings ‘If tomorrow never comes’ zorgde voor één van de passende afscheidsmelodieën. Op de geprojecteerde foto’s stond vaak een lachende Tessy, met Niels, Shelly of haar oogappel Elena (2), het dochtertje van haar broer Kenneth (28).