Inbrekers in containerpark en schrootbedrijf, maar telkens opgeschrikt 28 februari 2018

02u40 0 Meulebeke Een inbreker is binnengedrongen in het containerpark in de Bosterhoutstraat in Meulebeke. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag al, maar raakte pas bekend.

Een bureaucontainer werd opengebroken en doorzocht. Ook de containers met elektrische toestellen werd opengemaakt. De politie vond langs de afsluiting een blikken doos waarin handgereedschap en enkele messen staken. Een medewerker van de afvalintercommunale IVIO stelde vast dat de blikken doos afkomstig was uit de bureaucontainer. De politie vermoedt dat de dader werd opgeschrikt en daarom ging lopen. In het containerpark van Meulebeke en andere afvalbakkenparken in onze regio is al meermaals ingebroken. De daders zijn meestal uit op koper en kleine elektrotoestellen.





Diezelfde avond werd langs de Randweg ingebroken in schrootbedrijf Depla. Dat kwam aan het licht toen rond half twaalf het alarm begon te luiden. Toen de politie ter plaatse kwam, stelde ze vast dat inbrekers aan de achterzijde van het bedrijf een gat hadden gemaakt in een acht meter hoge muur. Zo raakten ze op het bedrijfsterrein waar ze de werkplaatsen doorzochten. Aan het gat in de muur legden ze materialen die hen interessant leken om mee te nemen. Toen ze een deur openmaakten die toegang geeft tot de burelen en een opslagplaats, werd het alarm geactiveerd. Dat joeg de daders zonder buit op de vlucht. (VHS)