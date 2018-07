Hippies en verpleegsters op Berenstoet 03 juli 2018

De Gezinsbond ging gisteren met de eerste prijs aan de haal tijdens de vijfjaarlijkse Berenstoet. Die stond in het teken van bevrijding. De tweede prijs ging naar de groep Heavens Door, die de slag bij Charleston tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog toonde. Brons was voor feestcomité De Paanders die de Menenpoort had nagebouwd en met een Last Post uitpakte. De publieksjury koos er vijf favorieten uit: de feesttank van de KLJ, een veldhospitaal van Lijnvissersclub Ter Borcht, de Paanders met hun Menenpoort, Heavens Door en de hippies van de Gezinsbond. (VDI)