Hier kan je je hele leven blijven wonen NIEUWE ZORGZONE BEVAT 80 APPARTEMENTEN EN 30 HUIZEN VALENTIJN DUMOULEIN

19 november 2018

02u23 0 Meulebeke Woonzorgcentrum Sint-Vincentius en het voormalige klooster in Meulebeke verdwijnen voor een ambitieus nieuwbouwproject. Er komen 80 appartementen en 30 huizen bij. Volgend voorjaar start de bouw. De nadruk ligt er op levenslang wonen. Het doel: een antwoord bieden op de vergrijzing.

Eind volgend jaar opent het nieuwe woonzorgcentrum De Lappers in de Karel van Manderstraat. Huidige rusthuizen Ter Deeve en Sint-Vincentius smelten er samen en krijgen elk hun eigen vleugels. Het oude gebouw van Ter Deeve blijft in gebruik, maar dat van Sint-Vincentius gaat tegen de vlakte, net als het ernaast gelegen klooster. De laatste zusters verhuisden enkele maanden geleden naar Tielt.





De ruim twee hectare die daardoor vrijkomt, wil projectontwikkelaar Vlaemynck gebruiken voor de realisatie van woonpark Sint-Vincentius. "Volgend voorjaar starten we met de bouw van residentie De Nieuwe Kapelle langs de Tieltstraat", vertelt Karel Vlaemynck. "We plannen er 24 appartementen. We bieden er een evenwichtig aanbod van een-, twee- en drieslaapkamerappartementen, verspreid over drie bouwlagen. De oppervlaktes variëren van 67 tot 122 vierkante meter, allen met een of meerdere terrassen en met uitzicht op een nog nieuw aan te leggen stadspark. Enkele oude treurwilgen blijven behouden."





Drie cafés

Eind 2019 start de tweede fase. Dan verhuisen de bewoners van Sint-Vincentius naar wzc De Lappers. "In het voorjaar van 2020 volgt dan de afbraak van het oude rusthuis en de aanleg van de wegen. Op die plaats komen er dertig huizen, die we in dat najaar beginnen bouwen. In het voorjaar van 2021 is het dan tijd voor fase drie, met de bouw van residenties De Wandeling en Aenwijs. Die zijn goed voor nog eens 56 appartementen. Samen met De Nieuwe Kapelle verwijzen die namen naar drie cafés die vroeger in die straat stonden."





Contactpunt

Woonzorggroep GVO is de bouwheer van het nieuwe wzc De Lappers. Zij verkocht de gronden van het klooster en oude rusthuis Sint-Vincentius aan Vlaemynck, maar er blijft ook nadien een samenwerking van kracht. "Door minimale aanpassingen streven we in onze appartementen en huizen naar levenslang wonen", stipt Karel Vlaemynck aan. "Leefruimtes, slaap- en badkamer blijven op één niveau, maar er is ook het zorgknooppunt. Dat ligt vlakbij en is gratis raadpleegbaar voor de ouder wordende Meulebekenaars. Het gaat om een centraal contactpunt voor vragen over zorg en hulp in huis. Verder mogen inwoners ook gratis gebruik maken van een therapieruimte om actief te blijven en kunnen ze terecht in het dagverzorgingscentrum en centrum voor kortverblijf."





Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) is blij dat er een antwoord komt op de vergrijzing in zijn gemeente. "Nu al is 24 procent van onze inwoners ouder dan 60 jaar. Tegen 2030 zal dat zelfs 28 procent zijn. We moeten daar op voorbereid zijn en dit woonpark biedt daar een mooi antwoord op."