Heringerichte Meentakstraat officieel geopend 01 september 2018

Na een lange periode van wegenwerken is de heringerichte Meentakstraat gisteravond officieel ingehuldigd. Een fanfare wandelde samen met de burgemeester, schepenen en omwonenden het nieuwe gedeelte van aan de rotonde De Peerdekens in. De werken in de Meentakstraat begonnen in 2017 en omhelsden het plaatsen van nieuwe nutsleidingen en een nieuw wegdek. Tussen de Gentstraat en de Meentakstraat werd eerder ook al een nieuw fietspad aangelegd.