Heraanleg Pittemstraat in zicht VDI

25 maart 2019

15u07

Bron: VDI 2 Meulebeke De plannen om de Pittemstraat te renoveren zitten al een eindje in de pijplijn, maar komen er nu ook echt aan. Op de gemeenteraad is het dossier goedgekeurd.

Er komt tegelijk met een nieuwe asfaltlaag eerst een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de Pittemstraat, die een van de belangrijkste invalswegen van de gemeente is. Er komt ook een dubbelrichtingsfietspad dat gescheiden van de rijweg zal zijn. Het nieuwe wegdek krijgt ook enkele kleine asverschuivingen zodat de snelheid er binnen de perken blijft. De Pittemstraat staat reeds sinds 1654 vermeld op lokale landkaarten. In 1928 werd de weg naar Pittem voorzien van een fietspad en weldra volgt dus een volledige renovatie.