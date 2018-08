Handelaars creatief met lokaal bier BROUWERIJ KLONDIKER ORGANISEERT EERSTE BIERFEESTEN VALENTIJN DUMOULEIN

03 augustus 2018

02u36 0 Meulebeke Huisbrouwerij Klondiker viert nu zondag zijn eenjarig bestaan en pakt die dag uit met een reeks gratis optredens. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Bezoekers kunnen er in primeur kennismaken met een reeks producten die vier lokale handelaars op basis van het bier gemaakt hebben: van een eigen ijsje tot een bierpaté.

Dirk Cnockaert opende een jaar geleden de deuren van zijn eigen artisanale microbrouwerij bij hem thuis in de Spoorweglaan 2. Hij pakte meteen uit met acht biertjes. Die kregen namen als Dust, Flake en Nugget, allemaal verwijzingen naar de bekende goudstreek Klondiker in Canada. Het voorbije jaar zat Dirk echter niet stil. Er kwam een negende biertje bij en hij knoopte een samenwerking aan met vier handelaars uit eigen streek. "Ik was al langer van mening dat je met bier meer kan doen dan enkel opdrinken", vertelt hij. "Zeker in de voedingswereld zijn de mogelijkheden eindeloos. Daarom nam ik contact op met enkele lokale handelaars met de vraag of zij in combinatie met mijn bier iets leuks konden doen."





De eerste handelaar die de samenwerking aan ging was Joran Delbaere van de gelijknamige slagerij in Tielt. "Ik heb een bierpaté gemaakt op basis van Valerio, een donkerbruin bier van 8,5 %," zegt hij. "Het bier heeft een sterke smaak die zich uitstekend voor een paté leent, ook omdat de smaak langer blijft hangen." Veerle Desseyn van hoeve Den IJsbeer maakte dan weer een sorbetijsje op basis van kriekbier Frutha. "We doopten het ijs Amarina", klinkt het. "We hebben toch enkele maanden moeten oefenen voor we het juiste recept te pakken hadden, maar nu zijn we zeer tevreden." Frutha wordt door hamburgerzaak Grill & Spatel ook gebruikt als topping op hun hamburgers. Het bier wordt er gekarameliseerd op ajuinconfituur en zo met een gerecht geserveerd. "Eerst dachten we er aan een biertje aan een gerecht te koppelen, maar dit leek ons toch nog unieker", zeggen Sven Dobbels en An Van Parys. "Vanaf september gebruiken we het op een speciale hamburger met paté en rucola."





Bierbrood

Als laatste in het rijtje is er bakker Carlo Vanhaverbeke, die een eigen bierbrood gemaakt heeft. "Het is een soort zachte ovenkoek geworden die minder moet bakken, want het aroma verdampt vrij vlug in de oven", zegt hij. "Ik heb Valerio als basis gebruikt. Begin september is het in het weekend in onze zaak verkrijgbaar, maar nu zondag krijgen bezoekers in de brouwerij al de primeur."





Het negende bier van de brouwerij heet Spoor#50, een verwijzing naar de recente vijftigste verjaardag van Dirks vrouw Kathleen. De brouwerij houdt nu zondag 5 augustus zijn eerste Meulebeekse Bierfeesten. Vanaf 11 uur is er een aperitief. Om 14 uur treedt Gaston op met melodietjes uit de oude doos, om 17 uur brengt Komjoesay leutige Vlaamse en Franse liedjes en om 20 uur brengt Saddle for Sale outlaw country en rockabillymuziek.





Meer info: www.huisbrouwerijklondiker.be.