Grootouders organiseren benefiet voor Tiana MEISJE (5) VOERT MOEDIGE STRIJD TEGEN KANKER VALENTIJN DUMOULEIN,

09 juni 2018

02u41 0 Meulebeke Amper twee maanden geleden kreeg de familie Dewaele te horen dat dochtertje Tiana (5) aan kanker lijdt. Het meisje moet nu een bestralings- en chemokuur ondergaan. Haar grootouders organiseren op 7 juli een benefiet om het gezin een hart onder de riem te steken.

"Tiana was bijna nooit ziek", vertellen mama Vanessa Lemaire (38) en papa Piet Dewaele (48). "Eind maart werd ze op een nacht plots al roepend wakker met hoofd- en nekpijn. Zelf dachten we aan een hersenvliesontsteking en zochten hulp. In de Sint-Jozefskliniek constateerden ze dat ze haar evenwicht maar moeilijk kon bewaren. Na een scan bleek dat ze een gezwel van vier centimeter in haar hoofd had. Onze wereld zakte in één seconde in elkaar. We hadden nauwelijks tijd om van het nieuws te bekomen. Er kwam meteen een medisch team van het UZ Gent om haar op te halen en daar werd ze onmiddellijk geopereerd om het vocht weg te halen en zo de druk te verwijderen." Uiteindelijk slaagden de artsen erin om liefst 1,5 liter vocht uit Tiana's hoofd weg te halen.





"Al een geluk dat ik die ochtend aan de alarmbel trok, anders ging ze er misschien niet meer geweest zijn", verzucht Vanessa. "Het vocht drukte blijkbaar al op haar hartslagader, dus we zijn er net op tijd bij geweest. Die dag bleek alles in slow motion te gaan. Onze dochter was zo ziek zonder dat we van iets wisten. Het was een shock om haar plots op dat ziekenhuisbed met geschoren hoofd te zien. Later bleek dat ze een kwaadaardige tumor had. Binnen die categorie bleek het wel om een tumor met lager risico te gaan, maar dat verzachtte de schrik en de pijn op dat moment nauwelijks. Op vrijdag 6 april ging ze onder het mes om de tumor te verwijderen. De operatie verliep goed. Er volgde meteen een strikt bestralingsschema, waardoor ze nu elke dag - vaak al om 7 uur - in het UZ Gent aanwezig moet zijn. Momenteel heeft ze al ruim twintig van de dertig sessies achter de rug." Op 31 juli is de laatste bestralingssessie. Daarna wacht meteen een intensieve chemokuur van 27 weken.





Oplopende ziekenhuiskosten

Door de plotse diagnose werd de familie Dewaele al vlug geconfronteerd met oplopende ziekenhuiskosten. Tiana's grootouders Ghislain (64) en Janine (61) besloten daarop een benefietavond te organiseren. Die gaat op zaterdag 7 juli door in OC Vondel in Meulebeke. "Om 15 uur starten we met kinderanimatie", vertelt Ghislain. "We krijgen hulp van de vzw Kloen. Zij sturen onder andere Sjo-Bizz, die voor animatie met schminkers en een ballonclown zorgen. Ook dansgroep Street Vibe uit Dadizele komt optreden. We kunnen rekenen op vijftien vrijwilligers die ons trouw bijstaan. Iemand bakt koekjes, een ander zorgt voor tombolaprijzen, enzovoort. Om 19 uur volgt een eetfestijn met op het menu stoofvlees en frietjes à volonté. We willen alles doen om onze kleine meid er terug bovenop te krijgen."





Kaarten voor de benefiet kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen onder de twaalf jaar. Ze bestellen kan via 0468/14.68.96. Meer info op de FB-pagina: Benefiet Little Princess Tiana.