Goedkoper zwemmen voor alle inwoners VANAF ZOMER OOK VOORDELIG TARIEF IN NABURIGE GEMEENTEN CHARLOTTE DEGEZELLE

24 april 2018

02u29 0 Meulebeke Inwoners van Roeselare, Izegem, Staden, Hooglede en Meulebeke kunnen vanaf deze zomer in elkaars zwembaden terecht tegen inwonerstarief. Dat is 1 à 2 euro goedkoper dan vandaag. Ondertussen zitten de werken voor Sportoase Schiervelde op schema en zijn de eerste vacatures uitgeschreven.

Een betaalbaar gedifferentieerd zwemaanbod in de regio. Dat is waar de zes gemeenten samen voor gaan. Izegem beschikt over een binnen- en buitenbad, Hooglede trekt met het zwembad van Dienstcentrum Gid(t)s de kaart van het doelgroepzwemmen, Meulebeke focust op schoolzwemmen en deze zomer opent in Roeselare het nieuwe zwembad op Schiervelde.





"Alle gemeenten engageerden zich om eind 2016 samen een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen", weet Roeselaars patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V). "De samenwerking werd beloond met 888.000 euro. De helft investeren we in ons nieuw zwembad, de rest vloeit terug naar de partners. Alle inwoners van die gemeenten zullen vanaf de opening van ons nieuwe zwembad tegen inwonerstarief kunnen zwemmen in Roeselare, Izegem en Meulebeke. Zo zal een zwembeurt in Izegem 4 in plaats van 6 euro kosten, in Meulebeke 3,5 in plaats van 4,5 euro. De tarieven van het nieuwe Roeselaarse bad, sportief en recreatief, maken we op 14 mei bekend."





Er is berekend dat deze geste jaarlijks zo'n 55.000 euro zal kosten waardoor de samenwerking alvast voor acht jaar zal gelden.





Werken op schema

Wanneer Sportoase Schiervelde opent, en de inwonerstarieven zullen gelden, is onduidelijk.





"Deze zomer, maar een exacte timing is er nog niet", zegt schepen Muylle. "De werken zitten op schema. Maar je kan niet zomaar van de ene dag op de andere het Spillebad sluiten en 's anderdaags het nieuwe bad in gebruik nemen. Daarom voorzien we een overgangsfase van een drietal weken waarin we bussen zullen inleggen richting Izegem en eventueel Meulebeke."





Na overleg met het personeel van het Spillebad, besliste een deel om voor een nieuwe carrière te kiezen. Anderen maken de overstap naar Sportoase Schiervelde.





"Momenteel werken een 11-tal mensen in het Spillebad, in Sportoase Schiervelde straks een veelvoud daarvan. Nu al zijn enkele vacatures uitgeschreven."





"Die vind je op www.sportoase.be. Men zoekt onder meer een fitnessmanager, een redder, een zelfstandige uitbater van de cafetaria, ..."





Spillebad

Concrete plannen voor de toekomst van het Spillebad zijn er nog niet. Er wordt werk gemaakt van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor die site waarin de stad verschillende functies, zijnde parkeren, extra gemeenschapsvoorzieningen en wonen, wil combineren. Tot er duidelijkheid is, zal het Spillebad niet leeg staan. "De cafetaria is nu al druk bevraagd voor gebruik", besluit de schepen.